Charity Christmas Padel by Givova, Cannavaro e Ferrara vincono la prima edizione

Campioni di calcio, ma anche sul campo di Padel, Paolo Cannavaro e Ciro Ferrara non scherzano, vincendo così la prima edizione del "Charity Christmas Padel by Givova".

L’evento sportivo, che ha portato sullo stesso terreno di gioco intrattenimento e solidarietà, si è tenuto il 13 e 14 Dicembre 2021, presso l’Azul Padel Napoli, il più grande ed esclusivo centro di Padel in Campania.

Nelle due giornate evento sono state protagoniste 4 squadre, che tra divertimento, competizione e condivisione di una nobile finalità sociale, hanno visto sfidarsi a colpi di Padel numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo.

I PROTAGONISTI

A scendere in campo la Nazionale Cantanti, la Nazionale Attori, la PadelArtisti ed una rappresentanza della Fondazione Cannavaro Ferrara Onlus.

La PadelArtisti ideata da Simone Barazzotto è il primo team ufficiale in Italia che ha riunito sotto la stessa casacca personaggi della TV, dello sport e celebrities appassionate di padel.

La Nazionale Italiana Cantanti che quest'anno festeggia 40 anni di attività umanitaria, sotto la presidenza di Enrico Ruggeri, ha sviluppato un progetto di solidarietà unico al mondo con i suoi oltre 100 milioni di euro interamente donati.

La Nazionale Attori festeggia quest'anno il 50° Anniversario dalla sua fondazione e scende in campo nuovamente nella città partenopea per la seconda volta di seguito in quest'anno per la solidarietà. Olivio Lozzi, fondatore del team, insieme con Giuseppe Angioletti che coordina le attività sul territorio si dicono soddisfatti per questa nuova giornata di sport e solidarietà.

La Fondazione Cannavaro Ferrara Onlus Onlus ha messo su una squadra per sottolineare la grande azione di responsabilità sociale congiunta attraverso la quale potremo portare avanti il progetto legato alla ristrutturazione del parco Ciaravolo nel quartiere Loggetta a Napoli.

Ad esprimersi sulle finalità dell’evento Giovanni Acanfora (Presidente) e Pina Lodovico (Amministratore unico) di Givova, che durante la conferenza di inizio lavori e gli eventi collaterali organizzati per ringraziare sportivi e celebrities coinvolti, hanno dichiarato la loro emozione ancora una volta, nel vedere coinvolta la propria terra in un evento di rilevanza sociale così importante.

IL TORNEO E I VINCITORI

Il torneo che ha visto sfidarsi in un girone all’italiana le quattro squadre di sei giocatori, con la vittoria della Fondazione Cannavaro Ferrara Onlus che al tie-break ha battuto la PadelArtisti, che è stata al comando del torneo dall’inizio. In campo nella finalissima Ciro Ferrara e Paolo Cannavaro a rotazione con Lorenzo Sarcinelli per la FCF e Jonis Bascir e Gilles Rocca a rotazione con Mino Taveri per la PadelArtisti.

Alle squadre del torneo si è aggiunto un quinto team figurativo, dal nome "Vamos", formato dagli animatori della movida napoletana.

LO SCOPO SOCIALE

La finalità dell'evento oltre a regalare emozioni e divertimento, è quella di contribuire concretamente al finanziamento dei progetti sociali sposati dalla Fondazione Cannavaro Ferrara Onlus, focalizzati su diversi campi d’intervento tra cui l’aggregazione, l’educazione, la formazione al lavoro e la riqualificazione degli spazi. L’obiettivo dell’Associazione fondata dai fratelli Cannavaro e Ciro Ferrara è aiutare a contrastare le diverse forme di disagio infantile e giovanile della città e della provincia di Napoli. La raccolta fondi è stata di 10.000 euro, consegnati durante la conferenza stampa di presentazione dalla vicepresidente de “La Partita del Cuore – Umanità Senza Confini Onlus”, Titti Quaggia, con un assegno gigante.

Title Sponsor: GIVOVA - Premium Partner dell'evento sono Lama Optical, Rent4Friends e GrissinBon - Official Partner sono Etoile, Baia Marinella, Accendi un sogno, Castiello Viaggi, Fresco di Stampa, Full Security e Azul Padel.