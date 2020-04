Coronavirus a Napoli, continua la raccolta fondi del Mattino per il Cotugno: gara di solidarietà tra lettori, associazioni e imprese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È costante l'arrivo di contributi alla raccolta fondi promossa dal Mattino per sostenere il lavoro dei medici e degli infermieri dell'ospedale Cotugno, struttura che è stata definita nelle ultime ore «una delle eccellenze italiane impegnate ad affrontare questa pericolosa epidemia».. Di questi, i primi 160mila euro raccolti hanno sono stati utilizzati per acquistare il «sistema di monitoraggio per una nuova terapia intensiva» con 10 posti letto. Un macchinario importante, di alta tecnologia, che consente il controllo costante dei contagiati più gravi.Si sommano le piccole alle grandi donazioni. L'associazione «Friends of Naples» ha disposto un contributo di cinquemila euro per «l'emergenza sanitaria, in coerenza con lo spirito sociale che anima l'associazione in stretta connessione con la città di Napoli» ha scritto il presidente Alberto Sifola. Naturalmente, sono le associazioni, le fondazioni, le imprese a inviare i contributi più consistenti, di diverse migliaia di euro. Dai singoli lettori arrivano contributi di minore entità, compresi tra i dieci e i 500 euro. Piccoli e grandi insieme, nello spirito di un'iniziativa che unisce il cuore della città e della regione nella solidarietà agli operatori sanitari impegnati nella lotta al coronavirus. Ognuno secondo le proprie possibilità. I prossimi acquisti con i fondi finora raccolti, che saranno inseriti nelle delibere in preparazione dell'amministrazione dell'azienda ospedaliera dei Colli, saranno destinati al rafforzamento di macchinari da assegnare alla struttura di terapia sub-intensiva cardiologica. Le complicazioni cardiocircolatorie, così come quelle renali, sono patologie che i medici sono costretti ad affrontare nella cura ai contagiati da coronavirus. Così, altri 175mila euro della raccolta promossa dal Mattino saranno impiegati per l'acquisto di un macchinario per l'emodinamica nel reparto di unità coronarica.Trentadue personaggi dello spettacolo, della televisione e dello sport hanno messo il loro volto a sostegno della raccolta fondi per il Cotugno. Nelle ultime ore, ha registrato il suo messaggio. La location del messaggio, stavolta, non è una casa, ma lo studio televisivo di «Non è l'arena». Dice Giletti: «Si può fare tanto in aiuto degli altri, con uno sguardo o un sorriso, poi c'è la possibilità di dare una mano concreta a medici e infermieri che affrontano mille difficoltà in un momento complicato». A Giletti si è aggiunta anche la conduttrice della Rai, che ha registrato da un balcone tra piante di fiori e ha detto: «Ho accettato questo invito molto volentieri per sostenere il lavoro straordinario di chi è impegnato in prima linea contro l'emergenza coronavirus». L'Iban, per trasmettere il proprio contributo alla Banca Finnat su un conto corrente dedicato, è semprecon la causale «Il Mattino per emergenza coronavirus».