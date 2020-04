Coronavirus a Napoli, ecco il bando per la spesa sospesa nella Municipalità 5

La spesa sospesa arriva anche nella Municipalità 5, Vomero e Arenella. Lo annunciano il presidente Paolo de Luca e il vcepresidente Antonio Iozzi: «Abbiamo impiegato qualche giorno in più del dovuto - spiegano - poiché abbiamo deciso di realizzare qualcosa di più articolato sul territorio, attraverso la creazione di una vera e propria rete che, in modo capillare, coprirà per intero i quartieri Arenella e Vomero. Con un bando, pubblicato sul sito del Comune di Napoli – Sezione Municipalità 5, stiamo mettendo assieme i pezzi della macchina solidale, composta da commercianti, imprenditori, parrocchie, soggetti no profit; una filiera necessaria, tracciabile, per intercettare al meglio generosità e bisogni, in assoluta trasparenza. Confidiamo, attraverso questa iniziativa, di riuscire a sostenere, grazie alla straordinaria generosità che ci aspettiamo dai cittadini di Arenella e Vomero, anche altri pezzi di Città in difficoltà nella lotta contro il virus e meno fortunati di noi. Sul sito del Comune e sulla pagina Facebook Spesa sospesa 5, tutte le info destinate ai commercianti, ai centri di distribuzione ed ai cittadini che vorranno contribuire». © RIPRODUZIONE RISERVATA