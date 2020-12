Covid a Frattamaggiore, tamponi gratis per i bambini disabili

Tamponi gratis a bambini disabili, nel Napoletano: è l'iniziativa avviata dal Centro Igea di Frattamaggiore che si pone l'obiettivo di dare una mano alle istituzioni sanitarie ma anche alle famiglie dei bimbi disabili e autistici. «Siamo venuti a conoscenza di questa iniziativa da un amico e - spiega Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - subito ci siamo messi in contatto con l'Igea Frattamaggiore per chiedergli di inserire in questo programma anche la scuola di Afragola che adesso frequenta nostro figlio Andrea, e la risposta é stata subito positiva; si tratta di una iniziativa eccezionale - prosegue - che auspichiamo in ogni città, é difficile curare i nostri piccoli in tempi di pace, figuriamoci adesso...».

Grazie a questa iniziativa le famiglie dei bambini disabili possono evitare di spostarsi fuori dai comuni per fare accertamenti. In questo modo invece, dopo avere individuato una location, come una scuola, i genitori possono accompagnarli facilmente a fare gli accertamenti. «Abbiamo deciso di fare sposare questa bella iniziativa di Igea Frattamaggiore proprio in concomitanza con il primo anniversario dell'esclusione di Andrea dalla scuola paritaria di Afragola - aggiunge il vicepresidente dell'Osservatorio La Battaglia di Andrea - all'odio che abbiamo ricevuto, rispondiamo con la solidarietà per tutti gli alunni disabili di Afragola».

Ultimo aggiornamento: 14:19

