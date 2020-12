Covid e crisi, a Castellammare i pacchi alimentari di «Merqurio»

Venerdì 11 dicembre, alle ore 12, a Castellammare di Stabia, in via Bonito 111, partirà la consegna gratuita di generi alimentari per le famiglie messe in difficoltà dalle conseguenze sociali ed economiche della pandemia.

L’appuntamento si inserisce nel programma predisposto dall’Associazione Culturale Merqurio con l’iniziativa “Aiutaci ad aiutare”, già avviata nella scorsa primavera, durante il periodo di lockdown, e che è ripresa da alcune settimane a Napoli e in molti comuni dell’area metropolitana grazie ad una rete di distribuzione solidale di pacchi alimentari alle famiglie che non hanno la possibilità di fare la spesa, in collaborazione con numerose associazioni di volontariato e parrocchie.

«L’Associazione Merqurio si pone come punto di raccolta e coordinamento delle varie offerte e richieste, predisponendo pacchi alimentari che poi saranno smistati da associazioni e parrocchie che, operando sul territorio, hanno il polso della situazione e riescono a individuare i soggetti che hanno più bisogno di aiuto» spiega il presidente Osvaldo Barba, che poi aggiunge: «Stiamo riattivando la rete che già in primavera ha aiutato tante famiglie bisognose di Napoli e provincia, grazie alla collaborazione di numerose realtà associative presenti nei vari quartieri del capoluogo e nei comuni dell’area metropolitana. L’obiettivo è, ovviamente, quello di dare sollievo al maggior numero di persone possibile, in questo momento di grave crisi».

Chi volesse dare una mano, può farlo in due modi: donando alimenti (che saranno poi consegnati alle famiglie in difficoltà) oppure denaro (che sarà utilizzato esclusivamente per acquistare beni di prima necessità da distribuire alle famiglie).

Coloro che volessero donare alimenti (sia privati che supermercati e negozi) possono contattare l’Associazione al numero 3357196864.

Chi volesse invece finanziare l’iniziativa, può effettuare una donazione in denaro sul conto dell’Associazione - Iban: IT 63Z0306903528100000013131 – specificando nella causale “Covid-19 Raccolta alimentare di Merqurio”.

