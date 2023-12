"Doniamo un sorriso", giochi per i bambini della coop Il Grillo parlante

“Doniamo un sorriso”, parte la raccolta giocattoli per i bambini e le bambine fino a 10 anni della cooperativa Il Grillo Parlante Onlus. Ad annunciarlo è l'Associazione Culturale Global Eventi.

Lo scopo è sostenere la realtà del terso settore nella creazione di momenti di gioia e sorrisi per i più piccoli, promuovendo solidarietà e condivisione durante le festività natalizie. I punti di raccolta saranno San Gennaro Pizzeria (via Mezzocannone 127/129, Napoli), Caffetteria Crema e Cioccolato (via Giuseppe Verdi 22, Napoli), ASU Scienze Politiche presso Dipartimento Scienze Politiche (via Leopoldo Rodinò 22, Napoli) e la LaFotonotizia.it (per la consegna dei giocattoli contattare il numero 3519165270).

«Invitiamo tutti a partecipare attivamente a questa nobile causa - afferma il presidente di Global Eventi, Salvatore Luigi Masone -diffondendo la notizia e contribuendo alla donazione di giocattoli.

Ogni giocattolo donato contribuirà a rendere indimenticabile il Natale dei bambini e delle bambine di cui si occupano i soci de Il Grillo Parlante. Un ringraziamento particolare va alla legale rappresentate della cooperativa, Valeria Anatrella, per aver accolto con grande entusiasmo l'iniziativa, così come hanno fatto i referenti dei punti di raccolta dei giochi».

Un gesto di solidarietà all’insegna dello slogan "un sorriso condiviso è il regalo più prezioso che possiamo offrire".