"Napoletana Concezione", l'evento gratuito al Real Albergo dei Poveri

Mosaiko Enterprise dimostra il proprio impegno verso la città di Napoli attraverso "Napoletana concezione", una kermesse culturale e solidale di tre giorni, che si svolgerà presso il Real Albergo dei Poveri, nell’ambito dell’iniziativa “POPAP! - Popular Albergo dei Poveri” promossa del Comune di Napoli.

In collaborazione con Radici Festival, l’azienda si impegna a costruire un nuovo senso di comunità attraverso la cultura e la solidarietà.

L’obiettivo, infatti, è quello di partire dal pretesto natalizio per sensibilizzare l’intera comunità su temi sociali rilevanti, attraverso l’incremento della responsabilità sociale e culturale di aziende e singoli individui.

«Siamo felici di poter contribuire alla valorizzazione di un sito importante come il Real Albergo dei Poveri attraverso il programma di attività culturali da noi curato» - dichiara Claudia Colella, ideatrice e referente dell’evento per Mosaiko Enterprise. «L’intero progetto» - continua - «punta ad educare le persone sulle sfide e le necessità della comunità locale, creando una rete di sinergie tra realtà. La speranza è quella di dare impulso al recupero socio-culturale della città, creando un nuovo senso di comunità».

Per arrivare all’obbiettivo, durante i tre giorni di "Napoletana concezione", si ascolteranno le testimonianze di chi vive la realtà attraverso il lavoro associativo, artigianale e artistico, restituendo alla città un pezzetto del lavoro svolto durante l’anno.

Gli spazi del Real Albergo dei Poveri, infatti, ospiteranno nel corso dei tre giorni tante attività culturali e di intrattenimento tra cui: talk, dibattiti, esposizioni artistiche. Una mostra fotografica A(mare) in uno scatto a cura di Madre, esposizioni artistiche con incursioni teatrali a cura di The Napolitaner e Cuore di Napoli, un esposizione Storica sugli spazi del Real Albergo dei Poveri, proiezioni di cortometraggi, angoli di giochi e intrattenimento per adulti e bambini, il book sharing a cura di Cultura Nova Edizioni, interventi teatrali e storici a cura di Storie Campane, musica live a cura di N'arte e Dj set.

Nel corso della manifestazione saranno raccolte donazioni alla Fondazione Santobono Pausylipon ed attivate la raccolta di regali per bambini, la raccolta di beni di prima necessità per le famiglie.

Tra gli altri partner dell’evento c’è anche Scotto Jonno.

Sarà allestita all’interno degli spazi del Real Albergo dei Poveri un’area Food & Beverage per l’intera durata dell’evento.

7 dicembre dalle 17:00 a mezzanotte

8-9 dicembre 2023 dalle 10:00 a mezzanotte

Ingresso Gratuito per tutti