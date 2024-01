Sono slittate le aperture di Starbucks e Mondadori in Galleria Umberto I, ma si accelera sul rilancio. È arrivata ieri, tra i primissimi atti ufficiali del 2024, la firma del documento per la «Valorizzazione dell’ambito urbano» che comprende anche piazza del Plebiscito. La determina, firmata dal Servizio coordinamento e gestione tecnica del patrimonio di Palazzo San Giacomo, prevede l’«Approvazione schema Contratto di comodato». Si tratta del locale per il presidio dei vigili urbani nel primo salotto della città, che verrà allestito con la «collaborazione con Sidief S.p.a, per la messa a disposizione di una struttura dedicata al servizio di vigilanza diurna (a carico del Comune di Napoli)». È il primo passo dell’anno, ma non certo l’unico. La settimana prossima, fa sapere il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Laura Lieto, «sarà pronto il calendario degli interventi e dei lavori di riqualificazione nella Umberto I», con i cantieri che saranno allestiti entro fine mese. Per l’installazione dei cancelli notturni, la tempistica prevista è la primavera. Dovrà passare meno tempo, almeno si spera, per l’apertura di Starbucks e Mondadori nel monumento del Risanamento napoletano. Le operazioni sono state rallentate dalle procedure, necessarie, «per ottenere i permessi dalla Sovrintendenza».

«Il Comune - prosegue il documento - si è impegnato a farsi carico degli interventi di ristrutturazione, adeguamento e allestimento dell’immobile individuato all’interno della Galleria Umberto I e messo a disposizione da Sidief S.p.a, ai fini della creazione di una sezione del Comando di Polizia Locale a presidio della Galleria». Quanto al rilancio della Umberto I, uno dei primi obiettivi del suo mandato fissati anche dal neo-prefetto Michele Di Bari, «tra pochi giorni sarà pronto il calendario dei lavori - prosegue Lieto - I cantieri verranno allestiti entro fine mese». Restyling di pavimenti e lucernai sono di competenza pubblica, e spettano al Comune. Partiranno, in concomitanza, anche le operazioni per la chiusura notturna del monumento (previsti varchi a via Verdi, Santa Brigida e Angiporto) con dei cancelli “artistici”, che possano allontanare il degrado da fast-food e l’incuria delle ore di movida.

Slittata l’apertura di Starbucks, che a ottobre era già alle prese con l’organizzazione dell’inaugurazione prevista entro fine ’23: «Le procedure non avevano previsto inizialmente una richiesta di permesso da parte della Sovrintendenza, che però ha fornito un parere su Starbucks». Discorso analogo vale per Mondadori, la cui apertura era fissata «a Natale», come testimoniano i cartelli ancora visibili nella Umberto I. L’auspicio dei residenti è che le saracinesche si alzino presto, negli ex locali Barbaro sfitti da anni dal lato di Santa Brigida. L’arrivo della caffetteria internazionale e della libreria sono cruciali, è il ragionamento, per il rilancio del monumento. Intanto, nell’attesa che partano nel concreto tutte le operazioni decise, le criticità restano. «Il 21 dicembre sono state montate nuove impalcature davanti al nostro negozio per un intervento di edilizia acrobatica sulla copertura - spiega Fabiana Barbaro - Hanno iniziato a lavorarci solo ieri. Altra questione: siamo a favore dell’aiuto agli homeless, anche se dormono qui in 20 o 30 ogni notte. Fanno paura e talvolta urlano in maniera aggressiva. Confidiamo di vedere gli esiti concreti delle iniziative per il decoro. Milioni di turisti arrivano qui, ma il biglietto da visita che ricevono non è ancora all’altezza. Basti pensare che per Natale, qui, non c’era neppure un addobbo. Nella Vittorio Emanuele di Milano, per queste festività, svetta un albero bellissimo. Speriamo che per le vacanze invernali del ’24 la Galleria torni a fiorire, magari anche con luci a festa».