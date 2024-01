Napoli: bus si schianta a Corso Malta, donna in prognosi riservata

Tragico incidente ieri sera all’imboccatura del sottopassaggio di corso Malta dove un autobus dell’Anm, per motivi ancora in corso di accertamento, è andato fuori strada andando a impattare contro un muro. Nell’incidente sono rimasti feriti, in maniera grave, l’autista che era alla guida, e una donna, presente all’interno del bus che, secondo le prime ricostruzioni, è stata sbalzata fuori dal mezzo ed è stata trasportata d’urgenza al Cardarelli in codice rosso dove, fino a tarda sera i medici non hanno sciolto la prognosi.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 19 e ha visto protagonista un bus della linea 130 che collega piazza Medaglie d’Oro con piazza Garibaldi transitando per la Tangenziale. Il mezzo aveva appena superato l’uscita di Corso Malta e si apprestava a raggiungere la zona della ferrovia quando l’autista ha perso il controllo e in discesa, a velocità mediamente sostenuta, ha prima avuto un impatto forte contro il guardrail, poi ha superato il cordolo del marciapiede e poi è andato a impattare contro il muro di contenimento del sottopasso.