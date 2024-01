La Funicolare di Capri si rifà il look

Come avviene all’inizio di ogni anno la Funicolare di Capri sospende il servizio per effettuare lavori di manutenzione. Ad annunciarlo è un avviso che la direzione ha affisso nelle due stazioni di arrivo e partenza del trenino rosso che collega il porto con la Piazzetta di Capri. «A partire da domani 3 gennaio il servizio sarà sospeso per i programmati lavori annuali di manutenzione ordinaria e straordinaria. I collegamenti da Marina Grande e Capri – è scritto nella nota della direzione della Funicolare - saranno garantiti con il servizio sostitutivo a mezzo autobus con partenze dallo stazionamento di Piazza Ungheria, a pochi passi dalla Piazzetta, e da Marina Grande nello spazio antistante la stazione della Funicolare».

Gli utenti, in gran parte capresi, sono stati avvisati con un giorno di anticipo sulla prevista chiusura dovuta ai lavori tecnici e restyling alle carrozze per evitare ai pochi visitatori giornalieri si trovano a Capri in questo periodo ed ai residenti eventuali ritardi nelle partenze e negli spostamenti.