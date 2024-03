Galleria Umberto I di Napoli, via ai lavori: prevista la chiusura di due varchi

A Napoli apre il cantiere in Galleria Umberto I: da lunedì 18 marzo prendono infatti il via i lavori alla pavimentazione e al locale di guardiania. «L'intervento di riqualificazione della Galleria Umberto - spiega l'assessore all'urbanistica del Comune di Napoli, Laura Lieto - è articolato in più progetti, in più interventi che hanno tempistiche e modalità diverse. C'è il restauro della pavimentazione il cui progetto è stato curato dalla sovrintendenza, che è un progetto oramai compiuto e validato. Ci aspettiamo che la durata del cantiere sia di circa un anno».

Il Comune, riferisce l'assessore, «ha realizzato anche un programma di gestione del cantiere che prevede naturalmente un uso continuo dello spazio della Galleria. La delicatezza della apposizione di manufatti contemporanei rispetto a una architettura storica che ha delle caratteristiche molto particolari ha condotto alla decisione di realizzare le chiusure di due dei quattro varchi, quello su via Santa Brigida e quello su via Verdi».

La responsabile dell'Urbanistica annuncia che «per giugno contiamo di avere il progetto esecutivo compiuto e validato e dunque per la fine dell'anno completare questo progetto realizzando effettivamente le due chiusure annunciate».

Nel frattempo, «è in corso un'attività di manutenzione della copertura in ferro e vetro della Galleria. Quindi il Comune, complessivamente, sta realizzando gli interventi sulle parti che sono tra l'altro di proprietà pubblica laddove invece il resto della Galleria appartiene a proprietari privati».