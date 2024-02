Movida a Napoli, sequestrati coltelli e tirapugni tra la Galleria Umberto e piazza del Plebiscito

Nottata di controlli nel cuore di Napoli e nei quartieri collinari Vomero e Arenella. Impegnati i carabinieri delle compagnie Centro e Vomero.

Ancora una volta l’obiettivo primario è stato quello di disarmare i giovani. Di lame ne sono spuntate tante, anche nelle mani di chi i 18 li compirà tra diversi anni.

Il primato spetta al centro di Napoli, dove sono stati sequestrati quattro coltelli e un tirapugni in appena poche ore di controlli. Tre sono stati trovati nei pressi della galleria Umberto I dove, in tre diversi momenti, sono stati denunciati un 21enne di Cercola, un 20enne di Pollena Trocchia e un 15enne napoletano.

Sotto sigillo due coltelli a scatto e uno a serramanico. In piazza Plebiscito, invece, sono finiti nei guai un altro 15enne e un 19enne. Il più grande aveva nelle tasche di una grossa felpa un tirapugni di metallo. L’altro un coltellino a serramanico.

Non solo armi. I carabinieri della compagnia Centro, insieme a quelli del Reggimento Campania, hanno denunciato un 26enne napoletano per interruzione di pubblico servizio: ha parcheggiato l’auto nei pressi di larghetto Sant’Aniello a Caponapoli in modo da impedire ad un’ambulanza di passare durante un intervento di pronto soccorso. Due i parcheggiatori denunciati nella zona dei baretti. Un 23enne risponderà di detenzione di droga a fini di spaccio. Addosso 22 grammi di hashish pronti per essere smerciati. È stato denunciato.

I militari della compagnia Vomero, insieme a quelli del nucleo radiomobile di Napoli, hanno arrestato anche un 20enne di Melito per droga. Nelle tasche e in casa una stecchetta di hashish, 16 grammi circa di cocaina (27 dosi) e 120 euro in contante ritenuto provento illecito.