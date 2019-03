«Forcella alla luce del giorno»: per il quartiere scende in campo l'Altra Napoli

Mercoledì 20 Marzo 2019, 18:37

Si chiama "Forcella alla luce del giorno" il progetto che sarà presentato domani (giovedì) alla Feltrinelli di piazza dei Martiri, dall'associazione Altra Napoli Onlus . Si tratta di recupero socio strutturale che interesserà l'antico quartiere di Napoli per i prossimi anni. L'idea di fondo è replicare quanto di buono già fatto al rione Sanità di Napoli, dove sono nate realtà lavorative e centri educativi diventati poi motore di un recupero complessivo del quartiere.Alla Sanità si è partiti dal recupero delle Catacombe di San Gennaro attualmente meta delle visite guidate organizzate dalla cooperativa La Paranza, è stato aperto un bed e breakfast, sempre affidato ai giovani, è stata creata un orchestra giovanile, Sanitaensamble, che si è esibita in tutt'Italia anche alla presenza di moltissime autorità.Per Forcella sono già stati raccolti 1 milione 400mila euro che sono destinati alla riqualificazione di un'antica vetreria abbandonata di vico delle Zite. Ma questa sarà solo la prima azione di un complesso intervento socio economico. Il modo forse più incisivo per dire basta alle stese, al racket, alla guerra tra bande.