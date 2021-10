Giornata mondiale dell'alimentazione, torna la campagna «Condivido per non sprecare» promossa dalla Caritas di Napoli

In concomitanza con la Giornata mondiale dell’alimentazione del prossimo Sabato 16 ottobre, ritorna la campagna Condivido per non sprecare, promossa da Caritas Diocesana di Napoli, Cair (Comitato assistenza istituti religiosi) e Ambiente solidale coop. sociale onlus, durante la quale le aziende del settore saranno invitate a donare le loro eccedenze alimentari a favore del progetto.

Attualmente sono già più di 100 gli enti partner attivi, che con le loro donazioni aiutano le associazioni e la Diocesi ad assistere i circa 50.000 indigenti presenti sul territorio della Diocesi di Napoli. L’obiettivo è appunto la raccolta di prodotti in esubero - altrimenti destinati a diventare rifiuti - da reinserire in un circuito di condivisione. Un impegno per arginare la piaga dello spreco alimentare e sostenere persone in difficoltà, contrastando la povertà alimentare anche con il sostegno dei fondi dell’8xMille.

In occasione dell’iniziativa, è stato poi lanciato da Ambiente solidale coop. sociale onlus, un contest ad hoc, a cui è possibile partecipare con la propria personale “ricetta anti-spreco” (inviandola sulla loro pagina Facebook) oppure, condividendo un post sui propri canali social e taggando @CondividoPerNonSprecare, o anche @condivido.org e inserendo l’hashtag #condividopernonsprecare.

Tutte le ricette saranno pubblicate sui canali social dei promotori e la più gustosa sarà preparata dallo chef del Dabliu - Cafè Bistrò di Villa Fernandes di Portici Giovanni Zurolo e inserita nel menu del fine settimana.