Imagine home edition, dallo smart party del Nabilah tremila euro alla Croce Rossa Italiana

Con oltre 170mila visualizzazioni ed un pubblico di 587mila persone, il primo smart party del Nabilah, “Imagine home edition”, porta a casa un grande successo. Una lunga maratona di musica ed energia positiva per diffondere speranza e fiducia nel futuro e per raccogliere fondi a sostegno della Croce Rossa Italiana.



Venerdì 1 maggio, in diretta dalla spiaggia romana di Bacoli, Dj Aura ha aperto la festa virtuale alle 16 e per un’ora ha suonato la sua electro music. Poco dopo le 17 alla console, montata a pochi passi dal mare, è arrivato Dj Cerchietto con le sue selezioni anni Sessanta e Settanta. Un’altra ora di musica, questa volta pop e vintage, e poi messaggi di pace, speranza, gioia e vita. A concludere il lungo Dj set è stata Imagine di John Lennon, suonata poco prima del tramonto, come inno di pace. A diffondere le immagini e la musica una staffetta di amici del Nabilah, distanti ma uniti per la Croce Rossa: ORadio,le ibizenche It'sAllabout the music, Ibiza Global Radio e Ibiza By Night, Radio Yachted ancora in crossposting sulle pagine FB di Napolidavivere, Wine&Thecity, Wstaff e Dipunto studio.



«La forza della musica sta nel non farci sentire soli, è una forma potente di comunicazione che va oltre le parole, è un mezzo per condividere emozioni. Abbiamo allora scelto la musica, ci abbiamo aggiunto la bellezza del mare, della prima brezza del pomeriggio e i colori della nostra primavera. Mi piace pensare che per due ore il Nabilah abbia diffuso vibrazioni positive e soprattutto un messaggio di speranza per il futuro: torneremo a danzare in riva al mare, ad abbracciarci, a stare insieme», spiega Luca Iannuzzi del Nabilah.



Attraverso la piattaforma GoFoundMe sono stati raccolti durante la diretta oltre 3.000 euro a favore della Croce Rossa Italiana. © RIPRODUZIONE RISERVATA