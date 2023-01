Insigne all'ospedale Pausilipon per i bambini: «Una giornata speciale»

Domani volerà di nuovo verso il suo Toronto per ricominciare la stagione di Mls, ma prima di andar via Lorenzo Insigne ha vissuto una mattinata da protagonista all'ospedale Pausilipon di Napoli, dove ha fatto visita ai bambini presenti nella struttura in occasione dell'Epifania. «Una giornata speciale con delle persone speciali. Grazie a questi fantastici bambini, ai loro genitori e a tutto il personale ospedaliero del Santobono Pausilipon. Siete dei veri Campioni!» le parole dell'ex capitano del Napoli.