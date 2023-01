Insigne è pronto a tornare a Toronto: «Vinco il campionato e porto fuori il cane»

«Sono arrivato in corsa a metà stagione, ed è finita come è finita, ma io sono qui per vincere campionati». Lorenzo Insigne suona la carica, l'ex capitano del Napoli - in vacanza in queste settimane in città per il Natale - è pronto a tornare in America e riallacciare i fili con il Toronto Fc, la squadra per cui gioca dallo scorso luglio e con cui venerdì partirà in ritiro: «I tifosi di Toronto meritano di vincere campionati. Sono fan fedeli e mi hanno sostenuto appena sono arrivato. Hanno accolto la mia famiglia e voglio dare loro ciò che meritano».

L'ex capitano azzurro si racconta all'alba della sua prima stagione da calciatore di Mls. «Toronto è una grande città, multiculturale. Darà ai nostri figli una mentalità aperta sul mondo e sulle persone» ha aggiunto Insigne nell'intervista alla rivista Preferred «I tifosi sono fantastici. Mi rende felice che potrò portare fuori la mia famiglia dopo le partite e godermi la città, qualcosa che non ho mai potuto fare a Napoli. Posso prendere i miei figli a scuola, sentire della loro giornata e guardarli fare sport. Anche il mio cane, Ciro, è felice a Toronto; posso portarlo a fare una passeggiata, cosa che non avrei mai potuto fare prima».