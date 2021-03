Intesa Sanpaolo: con Caritas e Diocesi 22 iniziative di primo aiuto per le persone in difficoltà

Nell’ambito dell’accordo “Aiutare chi aiuta: un sostegno alle nuove fragilità” tra Intesa Sanpaolo e Caritas Italiana, sono stati selezionati ventidue progetti in tutta Italia a sostegno di alcune Diocesi che svolgono un’importante azione di contenimento dei bisogni sociali nei territori, soprattutto nell’attuale contesto. Con questo intervento, che riserva risorse per 1,5 milioni di euro, i progetti scelti riceveranno contributi utili a dare sollievo a persone e famiglie in difficoltà.

Tre i filoni di intervento individuati come prioritari in base alla mappatura delle fragilità e dei bisogni dei territori effettuata periodicamente da Caritas Italiana: beni e aiuti materiali per gli indigenti, casa e accoglienza, lavoro. I progettisaranno realizzati in 13 regioni e, nella selezione, sono state privilegiate 23 località di provincia, molte nel Mezzogiorno, con maggiore necessità di risorse a supporto di interventi sociali. I beneficiari delle iniziative saranno circa 10 mila persone.

In Campania sono stati selezionati 3 progetti proposti dalle Diocesi di Benevento, Sant’Angelo dei Lombardi e Sessa Aurunca. I tre progetti scelti hanno come obiettivo, mediante diverse azioni tra le quali il sostegno alimentare, economico e psicologico, di supportare le famiglie e le persone che si trovano a vivere in stato di bisogno.

L’iniziativa si inserisce nell’ampio programma di Intesa Sanpaolo a sostegno delle persone e famiglie in difficoltà, acuite dall’emergenza sanitaria ed economica e mira ad offrire tempestivo sollievo a famiglie attraverso mense sociali, assistenza domiciliare, inclusione lavorativa, tirocini, borse di studio e lavoro, soluzioni abitative

© RIPRODUZIONE RISERVATA