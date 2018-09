Martuscelli-CineMart, un euro per il percorso tattile: al via la raccolta

Lunedì 10 Settembre 2018, 12:42

Basta donare un euro per l’acquisto di un percorso tattile all’interno del parco dell’istituto Domenico Martuscelli al Vomero (via Cilea/Largo Martuscelli). Uno spazio che da luglio (grazie all’idea dei fratelli Alessandro e Andrea Cannavale in collaborazione con Francesco e Alessandro Sangiovanni, con il commissario Andrea Torino) ospita la rassegna CineMart con proiezioni di film ma anche spettacoli e presentazioni di libri. Anche l’attrice Rosalia Porcaro ha partecipato all’iniziativa benefica: finora sono stati raccolti 341 euro attraverso i contenitori per la raccolta presenti all'interno del parco, al bar e alla biglietteria del cinema. Il percorso tattile per ipovedenti sarà composto da 6 stazioni. "I bambini cercheranno di raggiungere l'ultimo "fungo", utilizzando le stazioni come guida. Ogni stazione è dotata di tasselli tattili colorati e disposti in rilievo in modo progressivo dal numero 1 al numero 6. Questo gioco inclusivo consente e favorisce l'utilizzo anche da parte dei bambini normodotati che utilizzano il gioco come percorso ad ostacoli o come sedute", spiegano i promotori.