L’autismo come super potere. E le vittore de gli“Invincibili” i supereroi che da Sarno disegnano il fumetto del presente e del futuro. “Forti contro le ingiustizie, giudizi ed l’indifferenza” dicono le mamme ed i papà che sono al loro fianco per lanciare il messaggio di forza e coraggio. Il 2 aprile è la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo ed è anche la data di uscita, del fumetto “Gli Invincibili”, creato dalla collaborazione tra l’Associazione Lo Scarabocchiatore e Insieme si può. “Insieme si Può” nasce a Sarno nel 2019 dall’idea di progettualità comune del presidente Biagio Ruocco e la moglie Giusy Nozzolino che vivono in prima persona l’autismo attraverso il loro piccolo Ciro. Una famiglia che si è posta l’obiettivo di partire da se stessa ed aiutare gli altri con grande determinazione

Biagio e Giusy hanno messo insieme progetti concreti volti a migliorare la vita delle tante, troppe famiglie che vivono la sfida dell’autismo e della disabilità ogni giorno. Una realtà che va avanti anche grazie all’aiuto di tanti donatori. Giusy si definisce “mamma da 8 anni e autistica da 5” . Racconta la sua storia e quella di Ciro. “Quando senti dire che tuo figlio è autistico - dice – no9n sai che ti stanno dicendo che tu da quel giorno sarai autistica. Il fumetto diventa una speranza, molte si chiudono e chiudono i propri figli in una bolla a causa dei giudizi esterni, ma il fumetto porta la speranza che i nostri bimbi possano essere Invincibili quando dovranno affrontare ingiustizie e giudizi o ancora peggio quando verranno ignorati e dimenticati” . Così Biagio, Giusy e Ciro li troviamo nel fumetto ed hanno i tratti decisi, i colori addosso e negli occhi, così come nella vita di tutti i giorni. “Si è scelto il fumetto - spiegano - come insieme di immagini e testo che può aiutare a veicolare un determinato messaggio in maniera anche semplice e divertente. “Invincibili” racconta l’autismo, ma lo fa in modo tutto nuovo proprio come super potere. Marco Ferrandino, sceneggiatore del progetto, nella prefazione racconta un po’ della storia ed i super poteri di ciascun protagonista. “Vedremo Cirux suonare delle campanelle colorate e, grazie a queste, avere ragione dei malintenzionati, Sonyc coprirsi le orecchie con decisione “mutando” gli avversari, Perfect ordinare e riordinare tutto fino a interagire con la materia stessa del fumetto con quelle onomatopee che ne rappresentano il rumore e poterle usare a suo piacimento, Butterfly che, agitando le mani velocemente, riesce a volare e Jump capace di saltare da una vignetta a un’altra incurante dello spazio bianco, perché il loro vero potere è sapere di essere in un fumetto, metafora di una maggiore e diversa percezione della realtà. Tutti loro beneficiano della guida del prof. Ruok, della moglie Giux e di altri ancora che ruotano attorno ai nostri eroi.” C’è Super Lò (Lo Scarabocchiatore), che veglia su tutti e ha permesso la realizzazione del progetto. La copertina è stata realizzata da Marco Bianchini (disegni) e William Bondi (colori), i disegni e i colori all’interno sono realizzati da Steve Debrevi, editor Associazione "Lo Scarabocchiatore", creazione grafica di Giuseppe Iuculano, da un’idea di Biagio Ruocco.