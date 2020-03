La Chiesa Evangelica Cinese di Napoli dona mascherine ai vigili urbani

La Chiesa Cristiana Evangelica Cinese di Napoli, attraverso il diretto interessamento del consigliere comunale Marco Gaudini, ha donato 750 mascherine e 96 confezioni di detergente igienizzante alla polizia locale «in segno di vicinanza, gratitudine e sostegno per l'importante attività che il corpo sta assicurando in questi giorni a tutela e salvaguardia della cittadinanza nel contrasto alla diffusione del Covid 19». Dal sindaco, Luigi de Magistris, è stato espresso «vivo ringraziamento» sottolineando anche «il profondo vincolo di amicizia con la comunità cinese presente in città». Questa ultima fornitura va ad aggiungersi alla distribuzione delle scorte di magazzino che il Comando della polizia locale in sinergia con l'assessore Alessandra Clemente aveva già acquisito prima dell'acuirsi della crisi del coronavirus anche per consentire la continuità dei numerosi controlli che il corpo sta garantendo in questi giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA