«I sensi del mare»: la Lega navale di Pozzuoli dedica due giorni di escursioni ai ragazzi ipovedenti

La Leva navale italiana - sezione di Pozzuoli - in collaborazione con l'Unione italiana ciechi e ipovedenti organizza “I sensi del mare”, due giornate inclusive dedicate all'avvicinamento al mare dei più giovani. L’evento si articola in due date (12 e 19 luglio) e ha lo scopo di far interagire sensorialmente i ragazzi con il mare, i suoi abitanti e i luoghi della storia. I ragazzi faranno il giro del golfo di Pozzuoli fino all'isola di Nisida accompagnati dalle imbarcazioni dei soci che faranno da "voci narranti" ed illustreranno la ricca storia e le peculiarità dei posti dove transiteranno in navigazione.

Conosceranno, interagendo con il tatto, alcuni innocui animali marini e, successivamente, riconosceranno grazie a olfatto e gusto, dolci, vari tipi di frutta e gelati, che verranno serviti in barca. Alcuni ragazzi andranno a vela, imparando i punti cardinali e orientandosi in base al vento e alla posizione del sole. Altri verranno avvicinati alla nobile arte alieutica, pescando e rilasciando i primi pesci. L'obiettivo alla base di quest’iniziativa è quello di far vivere ai partecipanti due giornate ricche di emozioni positive, nuove e stimolanti che solo il mare sa far sentire stimolando tutti i sensi.