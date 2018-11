Lidu Napoli, tavola rotonda sui diritti umani

Martedì 6 Novembre 2018, 17:46

Giovedì 29 novembre 2018, ore 17.00, il Comitato di Napoli della Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo organizza il primo incontro inter-associativo della Campania, finalizzato a creare una rete sinergica tra tutte le realtà valorizzanti, nei diversi aspetti, i Diritti Umani.Rappresenteranno il Comitato di Napoli la Presidente Maria Vittoria Arpaia e il Segretario Giuseppe Cimmino. Sarà presente l’Onorevole Alfredo Arpaia, Presidente d’Onore della LIDU nazionale. Modererà Antonio Dentice d’Accadia, Presidente del Comitato LIDU di San Nicola la Strada (Caserta).Per l’aspetto religioso: i rappresentanti della Chiesa Cattolica, della Chiesa Valdese, del Taoismo, del Buddhismo, dell’Ebraismo e del Sufismo.Per l’aspetto laico, i rappresentanti: dell’Associazione Mazziniana Italiana, delle associazioni in tutela dei diritti LGBT, delle realtà di recupero dei tossicodipendenti e di tutela dei disabili, delle associazioni tematizzate sull’immigrazione, oltre a: UNICEF, Croce Rossa, Protezione Civile, Emergency, Corpo Italiano di San Lazzaro, Medici Senza Frontiere, Caritas, Amnesty International, ecc.La Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo, fondata nel 1919, la più antica associazione italiana a tutela dei diritti fondamentali, sprona al “dialogo regionale” su tutto il territorio nazionale, iniziando da Napoli.L’appuntamento si terrà nella sede della LIDU di Napoli, in Via Santa Brigida n.76. Per informazioni: 349.357.48.08 – www.liduonlus.com – lidu.napoli@gmail.com