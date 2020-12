Maradona su una decorazione natalizia per i bimbi oncologici

Una decorazione natalizia biancoazzurra e con il numero 10, per ricordare Diego Armando Maradona e per sostenere i progetti dedicati ai bambini ricoverati per tumore all'ospedale Pausilipon di Napoli. È l'iniziativa lanciata per questo Natale dall'associazione Genitori insieme e dall'associazione Carmine Gallo che hanno chiesto aiuto a Mycreativelab per la realizzazione degli addobbi dell'abete. «Non c'è modo più bello che ricordare la memoria del più grande calciatore di tutti i tempi facendo un regalo a chi lotta per la vita. Cosi come in vita Diego ha lottato per un sogno, anche noi 'Genitori insieme' ne abbiamo uno: che nessun bambino si ammali più di cancro», si legge in un loro post su Facebook. Acquistando una pallina di Natale si potrà contribuire a sostenere i numerosi progetti dedicati ai bambini ricoverati all'ospedale Pausilipon. Le creazioni sono di Mycreativelab Maria Silvestri e Rosa Benincasa.

