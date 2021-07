Melanoma, campagna di prevenzione: a Napoli visite gratuite

Una visita dermatologica può salvare la vita, dicono gli esperti; per questo Apaim (Associazione Pazienti Italia Melanoma) e la sua presidente Monica Forchetta - che da anni si battono per sensibilizzare e informare sull'importanza della prevenzione e dello screening - hanno deciso di inaugurare a Napoli appuntamenti serali.

A questo scopo in collaborazione con la prof.ssa Gabriella Fabbrocini, direttore dell'Uoc Dermatologia dell'Azienda ospedaliera universitaria Federico II, ed il suo staff, nelle serate del 19 e 20 luglio dalle 19 alle 22, si svolgerà la 30¦ giornata di prevenzione e sensibilizzazione contro il melanoma, che si terrà nell'Aou «Federico II». Durante l'evento saranno effettuate circa 180 visite dermatologiche gratuite (controllo dei nevi), dopo prenotazione da effettuarsi sul sito www.apaim.it.

Le prenotazioni potranno essere effettuate sulla pagina del sito, e anche dopo il raggiungimento del numero di posti a disposizione, il portale verrà aggiornato con nuove disponibilità in caso di disdetta. Per l'occasione una particolare illuminazione del complesso ospedaliero, mostrerà il percorso per raggiungere il padiglione in cui saranno effettuate le visite.

«Il melanoma è il più aggressivo fra i tumori cutanei ed è in forte aumento soprattutto fra i più giovani anche per abitudini scorrette quali esposizione al sole senza protezione» dice il presidente dell'Apaim Monica Forchetta. «Tuttavia se diagnosticato precocemente ed asportato chirurgicamente ha una altissima probabilità di guarigione. Per questo è importante accendere una luce sulla pelle; è il primo passo per battere il melanoma» aggiunge.