Minore ricoverato al Santobono, gli Assistenti Sociali: «Non screditare il nostro lavoro»

Sulla vicenda del minore ricoverato al Santobono il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Campania esprime apprezzamento per l’intervento del Sindaco del Comune di Portici per aver circostanziato i fatti e dato atto della correttezza e della professionalità dell’intervento svolto.

«Auspichiamo - si legge in una nota - che anche i media e la politica assumino un atteggiamento privo di pregiudizi e luoghi comuni, poiché riteniamo non corretto screditare lavoratori e istituzioni che ogni giorno convivono con il malessere ed il disagio delle frange più deboli della popolazione, affrontandolo con umanità e professionalità in realtà territoriali difficili. Questi atteggiamenti creano solo generalizzazioni inutili che mirano a distruggere un welfare già impoverito, solleciteremo incontri urgenti a quei soggetti istituzionali che hanno espresso concetti su cui siamo in disaccordo, per rimettere in fila le competenze di ognuno, perché bisogna ascoltare la voce della professione per definire punti comuni. Il nostro impegno professionale ha come primo obiettivo la tutela e la protezione delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie, non permetteremo diffamazioni da chi non ha le competenze e le conoscenze per giudicare il nostro operato: come Ordine Regionale continueremo a fare tutto quanto è di nostra competenza a tutela delle persone e dei professionisti Assistenti Sociali».

