Gli auguri degli ex tossicodipendenti: «Natale senza droga ma rinascita cristiana»

Dai ragazzi dell’Associazione Solidarietà che opera da oltre trenta anni a San Giuseppe Vesuviano e nei comuni dell’hinterland l’ennesimo appello a ribellarsi dall’atroce problema della tossicodipendenza. Attorniati dall’instancabile Umberto Postiglione da sempre sostenuto dal vescovo Beniamino Depalma, hanno incontrato cittadini e parenti nella nuova sede della cittadina vesuviana. Un fenomeno, quella della droga, che avvolge sempre più i tanti paesi dell’entroterra vesuviano, ha spiegato Postiglione, sconvolto anche dalla crisi economica che ha decimato la grande filiera produttiva dell’area creando disoccupazione e malessere sociale.Cari amici,tra qualche giorno è la festa del Santo Natale e come tutti gli anni noi ragazzi dell’associazione vogliamo condividere con voi questa nascita a vita nuova.Per noi questi giorni erano fatti per usare più droga senza sentire il sapore e ne cogliere l’amore di questo evento come rinascita di ogni cristiano.Oggi invece è diventato per noi motivo di orgoglio perché questo giorno lo viviamo con cuore semplice e con la speranza che ogni ragazzo come noi abbia la possibilità di rinascere da questo problema che è la droga. Noi quest’anno chiederemo al nostro amato Gesù che aiuti tutti e che ci stia vicino in questa battaglia e che ci faccia suoi servitori come esempio per i bambini e come testimonianza che questo bene ha creato noi e potrebbe creare tanti altri. A nome di tutti i ragazzi vi ringraziamo perché ci siete vicini e credete in questo bene e ci aiutate ad andare avanti in questa vita.Buon Natale e Felice Anno Nuovo dai ragazzi dell’associazione Solidarietà.