Dal Cardarelli l'allarme: «Manca sangue». La risposta solidale dell'associazione L'Albero rosso

L’estate scorsa dal Cardarelli partì un appello accorato: i reparti sono in affanno, serve sangue, venite a donare. Da quando c’è l’emergenza Covid le donazioni di sangue sono diminuite e in questi giorni a Napoli, come nel resto d’Italia, la carenza di sangue sta creando seri problemi.

L’ultimo dato disponibile ci dice che sono 1.240 le sacche di sangue richieste tramite la bacheca di SISTRA, il Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali, ma è probabile che i numeri possano peggiorare ulteriormente nelle prossime settimane causando il rinvio di interventi di chirurgia elettiva in vari ospedali d’Italia per preservare le scorte di emocomponenti.

Qualche mese fa, proprio dal Cardarelli, partì una iniziativa straordinaria, organizzata dall’associazione “L’Albero Rosso” che da anni è al fianco del più grande ospedale del sud Italia con l’obiettivo di promuovere l’abitudine alla donazione di sangue: 50 volontari si presentarono in una sola mattinata per donare il sangue.

L’Associazione, presieduta da Michele Curto con la direzione sanitaria di Aldo Amoriello, nasce a Napoli il 28 Giugno 1997 grazie ad un gruppo di donatori volontari che, uniti per la solidarietà, costituiscono l’Associazione Donatori Volontari di Sangue “Amici dell’Ospedale Cardarelli”. Nel 2003 la scelta del logo ne determinerà la più nota denominazione “L’Albero Rosso”; a partire dal 4 dicembre 2000, viene sottoscritta la Convenzione a norma di legge, tuttora in vigore, con l’Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli.

“La carenza di sangue è cronica e si accentua in alcuni periodi dell’anno, in modo particolare poi in questi due anni per la pandemia - spiega Michele Curto -. Ad incidere negativamente sulle donazioni, infatti, rendendo ancor più grave la carenza di sangue, ci sono i timori del contagio da Covid. Per questo è bene chiarire che è possibile donare il sangue al Cardarelli in assoluta sicurezza e senza bisogno di accedere ad alcun reparto che ospiti o nel quale transitino pazienti Covid”.

L’associazione si trova in Via Cardarelli n. 9, a Napoli. Sulle pagine web https://www.lalberorosso.it/diventa-donatore/ vi sono i criteri per diventare donatore (età, peso, stato di salute generale e così via). Le donazioni di sangue presso il SIT del Cardarelli si effettuano tutti i giorni feriali dalle 8 alle 12.

“Venite a donare – concludono all’unisono Curto e Amoriello – una donazione di sangue può salvare fino a 3 vite. Il sangue non si produce in laboratorio ed il fabbisogno annuo in Italia è di oltre 2.400.000 unità di sangue intero e più di 800.000 litri di plasma. L’impossibilità di ottenerlo tramite procedimenti chimici e il suo larghissimo impiego, rendono il sangue un presidio terapeutico prezioso non sempre disponibile.

La maggior parte di noi può donare il sangue e molti, almeno una volta nella vita, potrebbero averne bisogno”.