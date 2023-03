Conad promuove la sostenibilità sociale e ambientale anche attraverso le iniziative di collezionamento, il cui impegno in questo senso è proseguito a fine 2022 con l’attività Con tutto il cuore, colleziona gesti d amore” in partnership con Goofi by Egan.

Travolti dalla positività e dall’allegria della collezione disimpatici gufi ispirati a divertenti personaggi natalizi per l’addobbo e la decorazione, realizzati con materiali green, i clienti Conad hanno dato il loro prezioso contributo sostenendo l’iniziativa caratterizzata da un importante risvolto solidale. In Campania, l’iniziativa promossa da PAC 2000A Conad in tutti i punti vendita della rete ha permesso di raggiungere la straordinaria cifra di 93.000 euro, devoluta anche quest’anno alla Fondazione Santobono Pausilipon Onlus per contribuire alla realizzazione di un’area di ricerca presso l’Ospedale AORN Santobono Pausilipon di Napoli.

L’allestimento di nuovi laboratori consentirà numerose attività di ricerca sulle malattie pediatriche e lo sviluppo di terapie sperimentali. Questa mattina si è svolta presso la Direzione Generale dell’AORN Santobono Pausilipon la cerimonia di consegna del simbolico assegno della donazione, alla presenza di Fabio Lupo, Direttore Area Campania di PAC 2000A Conad, Rodolfo Conenna, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon, Flavia Matrisciano e Anna Maria Ziccardi, direttore e presidente della Fondazione Santobono-Pausilipon.

«E’ con grande orgoglio che anche quest’anno abbiamo scelto di dare il nostro contributo all’Ospedale AORN Santobono Pausilipon, che sin dalla sua fondazione si occupa con cura della salute dei pazienti in età pediatrica e neonatale, svolgendo importanti attività di ricerca clinica e sperimentale per trovare nuove cure – dichiara Fabio Lupo, direttore area Campania di PAC 2000A Conad. E’ attraverso attività di collezionamento come quella condotta a fine 2022 in tutti i punti vendita Conad, oltre ad altre numerose iniziative solidali, che sosteniamo concretamente le comunità in cui operiamo, facendo sentire loro la nostra vicinanza. L’impegno della nostra Cooperativa si concretizza ogni giorno in gesti semplici come questo, possibili solo grazie al prezioso supporto dei nostri clienti e dei Soci, che ogni giorno lavorano per generare valore condiviso per i territori e costruire un futuro migliore».

«Avere a disposizione laboratori dedicati alla ricerca in oncologia pediatrica vuol dire avere la possibilità di sperimentare nuove terapie e nuovi protocolli di cura, vuol dire cambiare la prognosi per pazienti che non rispondono alle classiche terapie, vuol dire portare avanti sempre più l’idea di una medicina personalizzata. Ringraziamo Conad che anche quest’anno ha scelto di esserci vicino. Grazie ai tanti che hanno sposato l’idea di Conad. Un progetto solidale collettivo che ci offrirà la possibilità di individuare per i nostri piccoli pazienti cure sempre più innovative», dichiara Rodolfo Conenna, direttore generale dell’AORN Santobono-Pausilipon.

«Conad è riuscita, anche quest’anno, a creare un’onda di solidarietà. Sono stati tantissimi quelli che hanno aderito all’iniziativa e, con il loro piccolo gesto, hanno raccolto una somma che ci consentirà di contribuire in maniera consistente alla realizzazione di laboratori all’avanguardia per portare avanti progetti di ricerca traslazionale clinica e pre-clinica. A tutti va il nostro grazie, che è anche il grazie dei tanti piccoli pazienti che avremo la possibilità di curare”, dichiarano Flavia Matrisciano e Anna Maria Ziccardi, direttore e presidente della Fondazione Santobono-Pausilipon. L’iniziativa, condotta a livello nazionale da Conad, ha permesso la donazione di oltre 2,2 milioni di euro a favore di 25 ospedali italiani per sostenere i reparti pediatrici. La collezione, composta da 12 Goofi, è realizzata in ABS 100% riciclato e disegnata da artigiani italiani per supportare e valorizzare le aziende del territorio. Questa iniziativa si inserisce in un progetto di sostegno ai reparti pediatrici già avviato a livello nazionale a dicembre 2021 e che aveva permesso attraverso l’attività “Con tutto il cuore per un grande progetto di solidarietà», una donazione pari a 1,9 milioni di euro.

L’impegno dedicato alle partnership sostenibili e, in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a sostegno delle persone e delle comunità, rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.