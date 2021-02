Napoli, «Forcella pulisce Forcella»: cittadini, commercianti e rappresentanti istituzionali spazzeranno il quartiere

Domani, venerdì 12 febbraio, alle 11, l’iniziativa “Forcella pulisce Forcella”, con la quale gli abitanti e i commercianti, armati di scope, spazzeranno le aree antistanti le proprie case ed esercizî.

Da piazza Vincenzo Calenda si irradierà un’onda verde di pulizia civica con una forte connotazione rosa: a impugnare la ramazza, tra gli altri, le rappresentanti delle tre maggiori fondazioni del territorio Marisa Laurito, per il teatro Trianon Viviani, Rossella Paliotto per la Fondazione Banco di Napoli e Laura Valente per il museo Madre, i parroci don Angelo Berselli della chiesa di san Giorgio maggiore e don Luigi Calemme della basilica della santissima Annunziata maggiore, e Antonio Roberto Lucidi, vicepresidente dell’Altra Napoli.

Con loro i commercianti delle associazioni A’Forcella, presieduta da Antonio Raio, e Castel Capuano di Forcella, rappresentata da Antonello Cioffi.

All’iniziativa hanno aderito le associazioni Savio Condemi e Ospedale delle bambole, nonché il Sindacato unitario giornalisti della Campania.

