Napoli, una panchina rossa inaugurata al Parco Mascagna

È stata inaugurata questa mattina nel Parco Mascagna in via Sebastiano Conca angolo via Piccinini, (V Municipalità), a Napoli, una panchina rossa, a simboleggiare il contrasto alla violenza di genere. L'iniziativa dà seguito ad una proposta dell'associazioni Rotary Napoli Partenope in collaborazione con Progetto Casa Napoli e rientra nell'ambito della rassegna #Liberedi promossa dal Comune di Napoli. «Per ridare vita ad una vita violata» è la frase che campeggia sulla panchina, ideata dagli architetti Antonino Pardo e Antonio Nicchia: essa è al contempo un simbolo di lotta, un monito e un complemento di pubblica utilità per la cittadinanza, perché sulla sua superficie è riportato anche il numero verde 1522 della Rete Nazionale Antiviolenza Donna. Presenti all'inaugurazione l'assessore con delega al Decoro e all'Arredo urbano, Luigi Felaco, l'assessore con delega ai Giovani, al Patrimonio e ai Lavori Pubblici, Alessandra Clemente e l'assessore con delega alle Pari Opportunità, Francesca Menna, il presidente della Municipalità 5, Paolo de Luca, l'assessore municipale alle Pari opportunit. Valentina Barberio, il Presidente del Rotary Napoli Partenope, Francesco Alovisi, i membri della Commissione Pari opportunità della Municipalità 5. © RIPRODUZIONE RISERVATA