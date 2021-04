«Open Week», visite gratuite al Policlinico Vanvitelli per la ​Giornata nazionale della Salute della Donna

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, l'azienda ospedaliera universitaria Luigi Vanvitelli aderisce all'iniziativa «Open Week» organizzata da Onda (Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere). Il Policlinico vanvitelliano offrirà gratuitamente, nella settimana dal 19 al 23 aprile, diversi servizi fra cui visite, consulenze telefoniche e/o in presenza, eventi e colloqui a distanza, info point, distribuzione di materiale informativo e molte altre attività nell'ambito di diverse aree specialistiche. L'iniziativa ha lo scopo di promuovere la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Le tipologie di servizi offerti sono: consulenze psichiatriche e psicologiche legati per disturbi d'ansia e dell'umore, disturbi del comportamento alimentare; visite dietologiche; visite dermatologiche. Per tutte è necessaria la prenotazione. I colloqui individuali si svolgeranno online attraverso piattaforma.