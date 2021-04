Ordine avvocati e Codacons in aiuto di famiglie napoletane in forte difficoltà economica

In favore delle famiglie di Napoli e provincia colpite dalla crisi economica prodotta dall’emergenza Covid, l’Ordine avvocati di Napoli e il Codacons hanno siglato un protocollo di intesa per dare sostegno ai nuclei in difficoltà. La pandemia ha prodotto una riduzione del reddito per una consistente fetta di popolazione e un generale impoverimento: in situazioni di dissesto finanziario, è però possibile utilizzare la procedura sul sovraindebitamento prevista dalla legge che permette a chi è in gravi difficoltà economiche di liberarsi dai debiti, riducendone l'ammontare e dilazionando i pagamenti, ricorrendo all’Occ (Organismo Composizione Crisi), istituzione imparziale ed indipendente che valuta le richieste di chi vuole attivare la procedura e nomina i gestori delle crisi.

Grazie al protocollo siglato tra Ordine avvocati di Napoli (presidente Antonio Tafuri e segretario Occ Sergio Longhi) e Codacons (presidente Giuseppe Ursini) verrà attivata una campagna di sensibilizzazione sul territorio, per far conoscere alle famiglie della provincia i vantaggi della procedura sul sovraindebitamento, agevolare chi vorrà aderire a tale istituto e salvare migliaia di nuclei familiari da debiti, evitando loro il default.