Padel per beneficenza con Walter Nudo al "Palapadel for children"

Hanno giocato per donare un sorriso ai meno fortunati, i bambini del reparto oncologico del santobono: Walter Nudo&friends a Palma Campania per "Palapadel for children", la seconda edizione dell'evento di beneficenza organizzato da Ida Marino e Salvatore Lauri con l'associazione "scopriamoci clown" e l'instancabile opera di Luigi Marino. A scambiarsi colpi con i racchettoni sono stati, oltre a Walter Nudo, Emanuela Titocchia,Lucas Peracchi,Fabrizia Santarelli, tutti con giacca bianca e il classico naso a palla rossa. Uno spettacolo di beneficenza il cui incasso è stato devoluto all'associazione "Scopriamoci Clown" che si occupa di clown terapia, la particolare tipo di assistenza in ambito sanitario. Tecniche miste derivanti dal circo e dal teatro di strada utilizzate con lo scopo di trasformare il reparto o la camera d'ospedale in un ambiente magico, in cui la risata permette di alleviare la sofferenza e di stimolare il dialogo. Già lo scorso anno la prima edizione dell'evento raccolse fondi che servirono a comprare alcuni macchinari da donare all'ospedale. Dopo la gara di Padel, la raccolta fondi continuerà fino alla vigilia di Natale.