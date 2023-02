Santa Maria la Carità, autistismo e disturbi dell'apprendimento: gli incontri di supporto

Tre incontri tra i genitori e i bambini portatori di handicap o con bisogni educativi speciali e gli insegnanti. Sono ripartiti gli «Incontri di gruppo informativi per genitori» all’interno della sala consiliare del Comune di Santa Maria la Carità, che ne ha il patrocinio morale grazie alla sensibilità del Vicesindaco Carmen La Mura. Un progetto nato dall’attenta osservazione della dr.ssa Annamaria Ascione, Psicologo clinico e del team di ANIMA IRIS, in collaborazione con la dr.ssa Federica Di Paolo. L’obiettivo dei gruppi informativi è garantire l’adeguato sostegno in termini di informazioni, nozioni e proposte funzionali a favorire un miglioramento della qualità della vita dei genitori di bambini con disarmonie evolutive di vario genere, dei bambini stessi e dell’intero nucleo familiare.

Ogni tematica sarà trattata in maniera specifica e differente. Il primo dei tre incontri del progetto pilota, che diverrà un servizio da erogare sul territorio, si è tenuto l’11 febbraio per genitori e insegnanti di bambini con spettro autistico del territorio di Santa Maria la Carità: sono stati forniti suggerimenti pratici e utili a gestire il piccolo nella quotidianità domestica e in contesti che rappresentano la quotidianità. A seguire: l’incontro dell’’11 marzo (dalle 17.30 alle 19:30) è riservato a genitori e insegnanti con bambini con disturbo oppositivo – provocatorio e saranno forniti consigli e strategie pratiche utili a garantire un’adeguata gestione e contenimento di questi comportamenti problematici. Infine, l’appuntamento del 15 aprile (dalle 17.30 alle 19:30) è dedicato a genitori e insegnanti con bambini con disturbo dell’apprendimento (dislessia, discalculia e disortografia).

«Si tratta di un intervento concreto per rispondere a una esigenza da parte di tanti genitori che hanno bisogno di supporto per la gestione pratica dei loro figli, che non è la più semplice, per tutte le attività quotidiane - ha dichiarato la dr.ssa Annamaria Ascione -. Il Comune di Santa Maria la Carità, con il vicesindaco Carmen La Mura e il team di Anima Iris, rispondono così a una domanda da parte di molte famiglie cui le Asl non riescono a dare seguito».