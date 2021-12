Studenti-attori nelle commedie di Aristofane al teatro degli Scavi di Pompei

Scavi di Pompei, teatro e nuove generazioni: la commedia di Aristofane in scena nella città archeologica. Al liceo coreutico «Ernesto Pascal», di Pompei, e all'IISSS «Eugenio Pantaleo», di Torre del Greco, con i quali il Parco Archeologico di Pompei ha stipulato un protocollo d'intesa, sono in corso i laboratori teatrali relativi al progetto didattico e drammaturgico Pompei Teatro «Sogno di Volare».

I ragazzi sperimentano il teatro, stabiliscono legami concreti con le antiche testimonianze, diventando protagonisti di un viaggio volto alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico-archeologico. Dopo una breve pausa per le festività natalizie, a gennaio i laboratori ricominceranno, in vista della messa in scena a fine anno scolastico della commedia «Uccelli» di Aristofane, in coproduzione con Ravenna Festival. Il progetto si avvale della collaborazione del regista Marco Martinelli, fondatore insieme a Ermanna Montanari del Teatro delle Albe, e della metodologia teatrale della non-scuola​​.