SignalForHelp​, Napoli femminile e Cooperativa Eco contro la violenza domestica

Una mano alzata, il pollice che si avvicina al palmo, quattro dita che si chiudono in un pugno. Non è un saluto ma un gesto silenzioso che può salvare una vita. Contro la violenza domestica scende in campo il Napoli femminile insieme alla Cooperativa Eco. Elisabetta Oliviero e Isotta Nocchi testimonial azzurre della campagna SignalForHelp.

«L’iniziativa nasce dall’idea della Canadian Women's Foundation. Nel 2020 ha creato questo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati