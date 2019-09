Una torta caprese gigante in Piazzetta per la Croce Azzurra di Padre Pio

Sabato 21 Settembre 2019, 16:39

Capri. Una mattinata all'insegna del gusto e della solidarietà quella organizzata oggi in Piazzetta dal Rotary Club isola di Capri, col patrocinio della Città di Capri e la collaborazione di diversi imprenditori isolani, per reperire fondi da destinare alla Croce Azzurra di Padre Pio. Protagonista una caprese da record di oltre 3 metri quadrati e 100 kg di peso, realizzata dal maestro pasticciere Mario Buonocore della storica Gelateria Buonocore.Fette di solidarietà distribuite dai giovani studenti dell'Istituto Alberghiero Axel Munthe insieme ai docenti, con l'intento di destinare i proventi alla realizzazione di un impianto di climatizzazione all'interno dell'ambulanza della Croce Azzurra, che si occupa del trasporto dei malati da Capri a Napoli e viceversa. Folta la partecipazione alla manifestazione che ha visto tanti capresi e ospiti dell'isola affollare i banchetti dove veniva distribuita la caprese gigante.Il taglio ufficiale della torta è avvenuto per mano del sindaco di Capri Marino Lembo, del presidente del Rotary Capri Antonino Moccia, degli assessori Salvatore Ciuccio e Enrico Romano insieme ai tanti volontari della Croce Azzurra di Padre Pio, dei rappresentanti del Rotary Capri e degli studenti dell'Istituto Axel Munthe.Una viva partecipazione di turisti e villeggianti ha preso parte all'evento sotto il campanile della Piazzetta, contribuendo alla raccolta fondi, volta al sociale, che ha visto ad un certo punto l'intera piazza colorarsi a festa grazie all'intervento festoso del gruppo folkloristico Scialapopolo, guidato da Costanzo Paturzo.Ha dichiarato il presidente del Rotary Capri, Antonino Moccia, che la raccolta fondi proseguirà anche durante la giornata di domani dalle 10.00 in piazzetta Funicolare e diventerà un appuntamento da ripetere ogni anno con la collaborazione dell'Istituto Axel Munthe e di tanti imprenditori.