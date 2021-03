«Chi dice donna dice dono», webinar sulla violenza di genere promosso dalla Fondazione Polis

Giovedì 25 marzo, alle ore 15, la Fondazione Polis della Regione Campania promuove il webinar "Violenza di genere: chi dice donna dice dono".



L'iniziativa si svolge in diretta streaming sulle pagine social della stessa Fondazione e di Radio Siani.



Nell'occasione, la Fondazione presenta due lavori di ricerca, il primo dedicato ai Centri Antiviolenza in Campania e il secondo ai femminicidi compiuti in Italia durante il primo periodo di lockdown (marzo - maggio 2020).



Introduce il presidente della Fondazione Polis don Tonino Palmese e coordina la presidente del Comitato Scientifico della stessa Fondazione Enrica Amaturo. La presentazione dei lavori è affidata a Tiziana Apicella, Maria Francesca Savy e Floriana Vescia. Intervengono la presidente dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne del Consiglio Regionale della Campania Rosaria Bruno e la consigliera del presidente della Regione per le pari opportunità Rosa D'Amelio. Conclude la presidente della Commissione di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere del Senato Valeria Valente.