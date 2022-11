Forum Lex, al via il progetto «You and me» contro la violenza sulle donne

Venerdì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’Associazione Nazionale Forum Lex, associazione che riunisce professionisti sul territorio nazionale nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere e nella tutela dei minori, presenterà il progetto “You and me”.

Il progetto coinvolgerà gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado della Regione Campania e delle altre Regioni in cui è presente l’associazione in azioni di prevenzione di ogni forma di abuso e maltrattamento su bambini e adolescenti e sulle dinamiche che ruotano attorno alla violenza di genere.

«Gli ultimi dati disponibili - dichiara la direttrice nazionale Iolanda Ippolito - ci dicono che il 90% degli abusi sui minori avvengono tra le mura domestiche. Essere vittima di violenza durante l'infanzia ha un impatto permanente sull'istruzione, la salute e il benessere. Il fenomeno è molto complesso e difficile da rilevare andando incontro ad un vero problema di salute pubblica».

«Data questa realtà – ha spiegato Ippolito -, è stato elaborato dai professionisti della rete Forum Lex il progetto You and me, che è stato studiato ed elaborato nel rispetto delle azioni previste per il perseguimento dell’Obiettivo 5 dell’ Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, che prevede il raggiungimento dell’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze al fine dell’eliminazione della disparità di genere, che costituisce uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo sostenibile, alla crescita economica e alla lotta contro la povertà”. “Tra le varie attività – ha concluso la direttrice -, sarà realizzato un particolare laboratorio sulla cultura del rispetto e delle pari opportunità, attività che l’associazione pone in essere da molti anni in tutti i suoi progetti».

Maggiori informazioni sul progetto e sulle iniziative dell’organizzazione sono disponibili sul sito ufficiale www.forumlex.it.