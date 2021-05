Irpinia, centri vaccinali nei piccoli comuni: Figliuolo disponibile

Il commissario straordinario per l'Emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, sostiene la proposta dei sindaci dei piccoli comuni irpini di realizzare i centri vaccinali di comunità. Mentre oggi, per la prima volta dall'inizio della campagna anticovid, nella tensostruttura del campo Coni di Avellino si lavorerà dalle 8 a mezzanotte per tentare di fare almeno mille vaccinazioni (1020 quelle programmate dall'Asl). Ma procediamo con ordine.

È...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati