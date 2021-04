Covid: dal volley al minibasket, corsi sospesi per i bambini

«Settembre 2021 sarà come un anno zero, come una ripartenza post bellica. So che è dura da accettare, ma purtroppo è così. Sarà tutto azzerato e bisognerà ricostruire da capo». Così il presidente della Federbasket Campania, Antonio Caliendo, analizza la situazione dello sport dei canestri, in particolare del minibasket, il settore devastato dalla pandemia. Ma è un discorso che può essere allargato a gran parte delle discipline. Sarà per molti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati