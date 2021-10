Il golpe in Sudan e i populismi africani

Soffia sempre più impetuoso il vento del nuovo populismo africano, che in nome di uomini e ricette più autoritarie dipinte come più efficaci sta spazzando via una dopo l’altra le gracili e monche democrazie africane.

A due anni dalla caduta nel 2019 del trentennale dittatore Omar al Bashir in seguito a vaste dimostrazioni popolari, si è infatti rotto anche in Sudan il faticoso equilibrio tra civili e militari.

Ieri il generale Abdel...

