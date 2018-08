Licola: topi morti sull’arenile, bagnanti in fuga: «Basta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 17 Agosto 2018, 23:01

Basta una bomba d’acqua e la piana di Licola si trasforma in un luogo degli orrori. Giovedì sera, dopo le piogge torrenziali dei giorni precedenti, l’alveo dei Camaldoli è esondato: l’acqua ha rotto gli argini in più punti ed ha allagato case e garage dei residenti. Ma non è finita qui. Ieri mattina, la spiaggia era invasa da rifiuti e carcasse. E da decine di topi morti. Scene di panico, disgusto e rabbia tra le decine di persone che speravano di poter godere di qualche ora di sole. «Avevo...