Capodichino, apre un altro cantiere: traffico in tilt e passeggeri nel caos

Nel pieno del boom turistico, e del conseguente ingorgo della circolazione, spunta un cantiere appena aperto. Non sono certo giorni facili per la viabilità Nello scalo partenopeo, meta di un esodo di vacanzieri in arrivo per il weekend da ogni angolo del pianeta. Gesac ha rafforzato i controlli per migliorare la viabilità dell’aeroporto di Capodichino, ma con i cantieri della metropolitana aperti da anni, le strade sono strette e intasate per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati