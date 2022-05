Svolta a Napoli: «Una funicolare collegherà il Mann con Capodimonte»

Si dice che ogni sindaco debba lasciare al termine del suo mandato un’opera che ne ricordi la sua attività. Gaetano Manfredi non è di questo avviso, ma è un ingegnere pragmatico con il pallino del fare. E in questo contesto, pur non cercandola (l’opera caratterizzante) l’ex rettore potrebbe griffare lo stesso la sua Napoli. E l’idea - siamo allo studio di prefattibilità - è quella di collegare il Mann - il Museo archeologico nazionale di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati