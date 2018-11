L'allarme di De Luca: «Reddito di cittadinanza, attenti al rischio camorra»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 8 Novembre 2018, 22:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rischio camorra dietro il reddito di cittadinanza («sarà un bordello, nel senso tecnico»), «pochi» 50 milioni stanziati per le Zes, 700 milioni per la piccola portualità «che non sono i talleri di qualche altra Amministrazione». La posizione del governatore Vincenzo De Luca su lavoro e sviluppo è chiarissima: l’ha ribadita ieri all’inaugurazione di «Spazio Lavoro», sportello attivo in uno dei distretti produttivi più strategici del Sud quale il Cis...