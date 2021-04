Tra sì-dad e no-dad una scuola senza idee

Da oggi si ritorna a scuola (in zona rossa fino alla prima media, per gli altri bisognerà aspettare l’arancione) e già lo scontro tra aperturisti e chiusisti, NoDad e SìDad, negazionisti e allarmisti è ricominciato. Mi viene in mente Flaubert che, in una lettera a una sua amica attrice, affermava: «Che ne dite dei pellegrini di Lourdes? E di coloro che li insultano? Oh povera, povera Umanità!».



Proviamo, allora, a fare un ragionamento...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati