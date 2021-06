Turismo, la sfida di Napoli: ​«Tante fiere in presenza»

Napoli riparte e la ripartenza inizia da Napoli. A sottolinearlo è il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che ieri ha inaugurato la Borsa Mediterranea del Turismo, ossia la prima fiera post-restrizioni in Italia, alla Mostra d’Oltremare fino a domani: «C’è grande emozione a essere finalmente in una fiera in presenza, quindi complimenti al presidente de Negri, abbiamo bisogno dell’esempio di un giovanotto di 80 anni che ci dimostra come...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati