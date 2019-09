Più di 130 cuccioli di foche nate nel Tamigi in un anno: «Era stato dichiarato biologicamente morto»

Martedì 3 Settembre 2019, 20:48 - Ultimo aggiornamento: 03-09-2019 20:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Negli anni Cinquanta il Tamigi fu dichiarato «biologicamente morto» ma ora - più di sessanta anni dopo - lo scorso anno circa 138 foche portuali sono nate sulle rive del fiume. Nel primo sondaggio nel suo genere, i ricercatori della Zoological Society di Londra (ZSL) hanno contato le foche nate nel fiume analizzando centinaia di foto scattate da un aereo leggero durante "la stagione dei cuccioli" dell'anno scorso. Lo riporta l' Independent Leggi anche >Il biologo della conservazione Thea Cox ha dichiarato: «Eravamo entusiasti di contare 138 cuccioli nati in una sola stagione. Non sarebbero state in grado di allevarli qui senza una fonte di cibo affidabile, quindi questo dimostra che l'ecosistema del Tamigi è fiorente e mostra fino a che punto siamo arrivati ​​da quando il fiume è stato dichiarato biologicamente morto negli anni Cinquanta».I ricercatori conducono stime sulla popolazione di foche ogni anno dal, con iche mostrano oltre mille foche del porto e oltre duemila foche grigie in tutto l'estuario. Gli scienziati affermano che i risultati indicano che il fiume fornisce alle foche una fonte di cibo affidabile.Il sondaggio ha rilevato che il numero di foche nel Tamigi è in aumento, ma non è noto se l'aumento sia dovuto a foche residenti con cuccioli o adulti che arrivano da altre aree in cui il numero delle colonie sta diminuendo.